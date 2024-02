Mbappé quitte le PSG, un cadeau l'attend déjà au Real Madrid ?

Amadou Diawara

Ayant décidé de quitter le PSG cet été, Kylian Mbappé a reçu trois offres de contrat. En effet, le Real Madrid, Liverpool et Manchester United ont dégainé pour s'offrir les services de la star de 25 ans cet été. En pole position sur ce dossier, le club merengue devrait confier le numéro 10 à Kylian Mbappé. Luka Modric étant sur le départ.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a tranché définitivement quant à son avenir. En effet, le numéro 7 du PSG a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. S'il n'a pas encore communiqué sa prochaine destination, Kylian Mbappé a le choix entre trois écuries actuellement : le Real Madrid, Manchester United et Liverpool.

Mbappé - PSG : Sa mère a tout prévu pour Madrid ! https://t.co/EwGQjY4GC2 pic.twitter.com/ORtk0x2dzU — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Le Real Madrid veut donner le numéro 10 à Kylian Mbappé

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid, Liverpool et Manchester United sont les seuls clubs à avoir formulé une offre à Kylian Mbappé pour le moment. La Maison-Blanche étant en pole position sur ce dossier. D'ailleurs, le club merengue aurait un sérieux argument à faire valoir pour faire plier définitivement Kylian Mbappé.

Luka Modric est presque sûr de quitter le Real Madrid