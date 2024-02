Mercato - PSG : Mbappé réclame deux transferts au Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour boucler le transfert de la star de 25 ans. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé voudrait prendre deux joueurs dans ses valises pour son vol vers le Santiago Bernabeu : Ethan Mbappé et Achraf Hakimi.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes après sept ans de règne à Paris. En effet, le numéro 7 rouge et bleu a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est en pole position pour finaliser le transfert à 0€ de Kylian Mbappé, ayant formulé une offre au joueur à l'instar de Manchester United et Liverpool.

Mbappé - PSG : Sa mère a tout prévu pour Madrid ! https://t.co/EwGQjY4GC2 pic.twitter.com/ORtk0x2dzU — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Mbappé ne veut pas venir seul à Madrid

Selon les informations d'Eduardo Inda, divulguées sur le plateau d' El Chiringuito TV , Kylian Mbappé ne souhaite pas rejoindre le Real Madrid tout seul. En effet, le capitaine de l'équipe de France aimerait que son frère, Ethan, vienne avec lui. Le crack de 17 ans étant lui aussi en fin de contrat le 30 juin. « Le contrat de Mbappé est signé depuis deux semaines, mais sa famille a fait une proposition il y a quelques jours. Ça ne remet pas en cause sa signature. C'est un souhait ou un caprice. La famille de Mbappé et Kylian Mbappé ont demandé que le Real Madrid recrute son frère, Ethan. Madrid y a réfléchi et ils ont fini par dire oui. Ce qui est attendu, c'est qu'il rejoigne le Real Madrid Castilla » , a précisé Eduardo Inda, le patron d' Ok Diario.

Kylian Mbappé réclame son frère et son pote au Real