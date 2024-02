Mercato - PSG : Le clan Mbappé se fait refroidir pour le Real Madrid !

Thibault Morlain

Un Mbappé pourra-t-il en cacher un autre au Real Madrid ? Ayant annoncé son départ du PSG, Kylian Mbappé se dirige tout droit vers un départ chez les Merengue. Et voilà qu'en Espagne, il a été révélé que le clan Mbappé pousserait pour qu'Ethan Mbappé soit également recruté par le Real Madrid. Un transfert auquel certains ne croient pas de l'autre côté des Pyrénées.

Alors que Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid, l'actuel joueur du PSG aurait certaines conditions. Et récemment, la presse espagnole dévoilait une nouvelle demande. En effet, sur le plateau d' El Chiriguito , il était expliqué que le clan Mbappé avait demandé au Real Madrid de recruter Ethan Mbappé, aujourd'hui au PSG.

« Il souhaite rester à Paris »

Direction également le Real Madrid pour Ethan Mbappé ? C'est loin d'être sûr. Pour Footmercato , Andres Onrubia, journaliste pour AS , confie à propos du jeune joueur du PSG : « Je pense qu’Ethan Mbappé ne va pas aller au Real Madrid. A ma connaissance, le PSG négocie un nouveau contrat pour le jeune frère de Kylian, et il souhaite rester à Paris. En principe, le transfert de Kylian n’est pas lié à celui d’Ethan. (…) Pour moi, et je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur, Ethan Mbappé, a 17 ans actuellement et n’a pas le niveau pour être titulaire ou jouer régulièrement au PSG, ni au Real Madrid. Je doute fortement que Kylian et sa mère, Fayza Lamari, aient subordonné l’un des plus gros transferts de l’histoire du football à l’arrivée d’Ethan. Si cela arrive, je serais surpris. Je sais qu’il veut réussir au PSG, mais tout peut arriver dans le football ».

« Le Real Madrid ne fera pas signer Ethan que parce qu’il est le frère de Kylian »