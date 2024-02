Mbappé - PSG : Macron vend la mèche pour son transfert !

Thomas Bourseau

Le président de la République Emmanuel Macron a reçu le président et le propriétaire du PSG à l’Élysée en plus de Kylian Mbappé. Néanmoins, le sujet de la prolongation de contrat n’est jamais arrivé sur la table selon le chef d’état. Pire, Macron a même indirectement annoncé son départ du Paris Saint-Germain.

Mardi soir, Kylian Mbappé était présent à l’Élysée pour un dîner aux côtés du président de la République Emmanuel Macron, de la première dame de France, de l’Émir du Qatar qui est propriétaire du PSG ainsi que le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi pour ne citer qu’eux. Et contrairement à ce que L’Équipe avançait dans ses colonnes de la journée en question, cette entrevue n’avait en aucun cas pour but de tenter de négocier une prolongation de contrat de dernière minute au Paris Saint-Germain alors que le champion du monde avait déjà communiqué sa décision de partir au terme de son contrat cet été.

«Il n’y a pas eu de discussions là-dessus»

Tout se mettrait en place entre le clan Mbappé et les dirigeants du Real Madrid au niveau de la question contractuelle. Invité à s’exprimer sur l’avenir de Kylian Mbappé et une potentielle signature surprise du capitaine de l’équipe de France au PSG discutée pendant le dîner, Emmanuel Macron a clairement démenti. « Si c’était le dîner pour essayer de le retenir au PSG ? Non, non, non, pas du tout. Il n’y a pas eu de discussions là-dessus. Je laisse aux dirigeants du club le soin de faire ça. C’était normal qu’il soit là, c’est un grand champion qui a contribué à animer la finale de l’équipe de France qui s’était tenue au Qatar et le club du PSG compte tenu de son actionnariat… ».

«Ça fait sept saisons quand même au PSG»