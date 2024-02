Mercato - Départ de Mbappé : Le PSG annonce la couleur !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va changer de club librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 du PSG a le choix entre le Real Madrid, qui est en pole position, Liverpool et Manchester United pour la suite de sa carrière. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique s'est prononcé sur l'avenir de son attaque sans Kylian Mbappé.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG, et ce, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat avoisinant les 180M€. Après sept années de règne à Paris, le numéro 7 rouge et bleu va claquer la porte du Parc des Princes. En effet, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement à la fin de son contrat. Toutefois, la prochaine destination de la star de 25 ans reste inconnue à ce jour.

Kylian Mbappé va quitter le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a le choix entre trois écuries différentes actuellement : le Real Madrid, Manchester United et Liverpool. En effet, seuls ces trois clubs ont formulé une offre à l'attaquant du PSG pour le moment. La Maison-Blanche étant en pole position pour rafler la mise.

«Avec Luis Campos, on parle du futur de l'équipe tous les jours»