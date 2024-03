Mbappé : Le PSG se fait encore recaler !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine, Victor Osimhen dispose d’une clause libératoire à 130M€ dans son contrat à Naples. Et Aurelio De Laurentiis, le président du club italien, refroidit déjà les ardeurs du PSG au sujet de son buteur nigérian.

C’est désormais acté, Kylian Mbappé quittera le PSG au terme de son contrat en juin prochain et a déjà annoncé à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas. La question autour de sa succession fait déjà couler beaucoup d’encre, et un nom revient avec insistance à cet effet : celui de Victor Osimhen (25 ans), qui serait l’une des grandes priorités du PSG pour remplacer Mbappé. Sauf que Naples ne semble vraiment pas enclin à vendre son buteur lors du prochain mercato estival.

Mbappé : Le PSG confirme enfin son départ ! https://t.co/FAKDOGcug7 pic.twitter.com/c7PbzIM39E — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Naples ferme la porte pour Osimhen

Interrogé par le Financial Times , le président napolitain Aurelio De Laurentiis a recalé les prétendants d’Osimhen en rappelant le montant de sa clause libératoire, fixée à 130M€ : « Osimhen a une clause de départ. C'est beaucoup d'argent. Mais l'argent est le dernier problème de Naples. Le problème est seulement sentimental, parce que chaque fois qu'un joueur part, c'est comme dire au revoir à un fils », indique clairement le président de Naples. Le PSG se fait donc refroidir.

