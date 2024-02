Mercato : Un club répond au PSG pour ce transfert à 130M€

Hugo Chirossel

Alors qu’il se prépare à perdre Kylian Mbappé, le PSG est à la recherche de son successeur. En ce sens, le club de la capitale serait notamment sur la piste de Victor Osimhen, dont la clause libératoire est estimée à 130M€. Aurelio De Laurentiis, président de Naples, s’est justement exprimé sur l’avenir de son attaquant.

Si Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont arrivés l’été dernier, le PSG aurait bien aimé s’attacher les services de Victor Osimhen, comme indiqué par Le 10 Sport . Un dossier dans lequel les dirigeants parisiens pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato estival, afin de compenser le départ de Kylian Mbappé.

PSG : Luis Enrique recale une star sur le mercato ? https://t.co/bb2EcvJfgj pic.twitter.com/YNdCPlO2e7 — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

« Osimhen a une clause de libération »

Présent à Londres dans le cadre du Financial Times Business of Football , Aurelio De Laurentiis s’est exprimé à propos de l’avenir de Victor Osimhen, confirmant l'existence d'une clause libératoire, estimée à 130M€ : « Osimhen a une clause de libération. C'est beaucoup d'argent. L'argent est le dernier problème de Naples. Nous avons toujours fait de bons recrutements et nous continuerons à le faire à l'avenir . »

« C'est comme dire au revoir à un fils »