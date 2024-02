Mercato - PSG : Il veut plomber la succession de Mbappé !

Hugo Chirossel

Étant désormais informé du choix de Kylian Mbappé de s’en aller à la fin de son contrat, le PSG lui cherche un successeur. En ce sens, plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur du club de la capitale, notamment Victor Osimhen. Cependant, son compatriote John Obi Mikel fait tout son possible pour qu’il prenne une autre direction, celle de Chelsea.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG avait tout fait pour s'attacher les services de Victor Osimhen l’été dernier. Kylian Mbappé ayant décidé de s’en aller à la fin de son contrat en juin prochain, le club de la capitale pourrait retenter de recruter l’international nigérian, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Naples et dont la clause libératoire est estimée à 130M€. Mais le PSG va devoir composer avec la concurrence de John Obi Mikel, qui fait tout pour que Victor Osimhen rejoigne Chelsea.

Mercato : Les plans du PSG pour l’après-Mbappé déjà ruinés ? https://t.co/gXbtF90rtQ pic.twitter.com/o4USLB2z7X — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

« J'essaie de le faire venir à Chelsea »

« Je suis toujours son agent et j'essaie de le faire venir à Chelsea (rire) », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Chelsea, dans un entretien accordé au journaliste Ben Jacobs dans le cadre de l'événement Web Summit Qatar . « Je pense qu'il aime le club, il veut venir au club. Il est évident qu'il veut suivre mes traces en tant que joueur nigérian ayant joué à Chelsea. Londres aussi, une ville fantastique, au lieu d'aller à Liverpool ou dans des endroits comme ça, vous voulez vivre à Londres. Mais il a aussi beaucoup d'intérêts, comme le Paris Saint-Germain, Manchester United. Mais je continue à le pousser, à lui envoyer des messages, à essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas trop d'attentes, qu'il se concentre sur un seul club : les Blues . »

« Espérons que cela fonctionne, qu'il vienne à Chelsea et qu'il devienne une légende »