PSG : Mbappé bloque sa signature !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, l'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus de doute. L'attaquant du PSG a annoncé son départ en interne, à l'issue de la saison alors que son contrat s'achève. Reste désormais à connaître l'identité de son futur club, et le Real Madrid part évidemment avec une longueur d'avance. Mais rien n'est signé pour le moment. Et voilà pourquoi.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. L'attaquant français l'a annoncé d'abord à la direction parisienne puis à ses coéquipiers. Désormais, il ne manque plus qu'à connaître l'identité de son futur club qui sera très probablement le Real Madrid. Mais comme le confirme Jonathan Johnson, pour le moment, rien n'est signé.

Kylian Mbappé n'a toujours pas signé au Real Madrid

« Kylian Mbappé a confirmé à Nasser Al-Khelaifi qu'il envisageait de quitter le PSG à la fin de son contrat cet été. Si cette communication est désormais faite, il n'y a toujours pas de communication officielle indiquant que Mbappé a trouvé un accord avec le Real Madrid. Il n'y a toujours rien de signé, même si certains rapports affirment que c'est une affaire réglée », explique le journaliste anglais dans sa chronique pour CaughtOffside .

Sa participation aux JO est toujours en question