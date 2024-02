Real Madrid : Une surprise pour accompagner Kylian Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé devrait apparaître comme la recrue majeure de l’été du côté du Real Madrid, l’attaquant du PSG ayant décidé de plier bagage. D’autres pistes sont étudiées au sein de la Casa Blanca, avec notamment un intérêt pour Alphonso Davies. Ce qui n’empêcherait pas le club de lorgner un autre latéral gauche qu’il connaît bien.

Le Real Madrid s’apprête à frapper un gros coup sur le mercato. Sous contrat avec le PSG jusqu’au terme de la saison, Kylian Mbappé a informé le président Nasser Al-Khelaïfi de son départ, laissant le champ libre aux Merengue qui prévoient d’autres mouvements. La piste Alphonso Davies est notamment à l’étude alors que le joueur du Bayern est sous contrat jusqu’en 2025, incitant le mastodonte espagnol à passer à l’action dès l’été prochain pour s’attacher ses services à moindre coût.

Miguel Gutiérrez en plus d’Alphonso Davies ?

Et le Real Madrid semble disposé à faire coup double pour le flanc gauche de sa défense. En plus de l’international canadien de 23 ans, la direction continue de s’intéresser à Miguel Gutiérrez, un temps vu comme une simple alternative au joueur du Bayern Munich. Cependant, OK Diario affirme que le club étudierait ce dossier indépendamment de l’avenir d’Alphonso Davies.

Une décision attendue pour cet été

Passé par le centre de formation du Real Madrid, Miguel Gutiérrez a rejoint le Girona FC à l’été 2022 et dispose d’une clause pour retrouver la capitale espagnole. Les dirigeants du Real Madrid sont attentifs à sa situation et auraient demandé à l’entourage du latéral gauche de les tenir informés de toute discussion avec un autre club. Le Real Madrid a jusqu'au 30 juin 2025 pour récupérer son joueur contre un chèque de 8M€, montant qui passera à 9 puis 10M€ chaque année jusqu’au 30 juin 2026. Compte tenu de l’intérêt suscité à l’étranger par Miguel Gutiérrez, le Real Madrid devrait être dans l’obligation de prendre une décision dès les prochains mois, alors que la clause de l’Espagnol à Gérone est de 35M€ pour les autres prétendants.