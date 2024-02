PSG : Grande dernière pour Mbappé, une page se tourne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La 24e journée de Ligue 1 s’annonce particulière pour Kylian Mbappé, qui ira au Stade Louis-II vendredi (21h) pour défier l’AS Monaco, son ancien club, avec le maillot du Paris Saint-Germain sur ses épaules. Un dernier déplacement en Principauté symbolique pour celui qui a su entrer dans un cercle très fermé au cours de ses deux passages.

Le PSG a rendez-vous à Monaco ce vendredi (21h) en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Un classique du Championnat avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Real Sociedad mardi. Le déplacement s’annonce forcément particulier pour Kylian Mbappé, qui s’apprête à affronter pour la dernière fois l’AS Monaco, son club formateur, avec le maillot du PSG sur ses épaules avant de s’envoler vers une autre destination au terme de son contrat en juin. Deux clubs dans lesquels Kylian Mbappé a brillé, lui permettant d’entrer dans un cercle très fermé.

Du beau monde est passé au PSG et à Monaco

La liste des joueurs passés par le PSG et l’AS Monaco est désormais longue, avec des noms prestigieux tels que Daniel Bravo, Edouard Cissé, Youri Djorkaeff, Nenê, Jérôme Rothen, Ludovic Giuly, Jérémy Menez, Amara Simba, Marco Simone ou encore George Weah. Thilo Kehrer est le dernier à avoir rejoint la bande en signant en Principauté durant le dernier mercato hivernal. Kylian Mbappé est donc loin d’être une exception mais a su tirer son épingle du jeu.

Mbappé est dans un club très fermé

L’international français s’est en effet payé le luxe d’avoir été champion de France avec l’AS Monaco (2017) et le Paris Saint-Germain (en 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 avec le PSG), performance réalisée par trois autres joueurs seulement. Présent à ses côtés en 2017, Abdou Dialo est passé par l’Allemagne avant de retrouver Thomas Tuchel dans la capitale en 2019, où il remportera deux fois le Championnat (en 2020 et 2022). Avant les deux anciens protégés de Leonardo Jardim, Alain Couriol (en 1982 avec Monaco et 1986 avec le PSG) puis Omar Da Fonseca (en 1986 avec le PSG et 1988 avec Monaco) ont eux aussi été sacrés dans la capitale et en Principauté. Kylian Mbappé est à ce jour l’unique joueur de ce club très fermé à évoluer encore dans l’une des deux formations, ce qui ne sera plus le cas dans quelques mois, avec son arrivée attendue au Real Madrid.