Mercato : Le rêve du PSG brisé par Benzema ?

Thomas Bourseau

A l’approche de son 30ème anniversaire, Bernardo Silva pourrait décider de tourner la page Manchester City après y avoir absolument tout gagné dont la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs. Transfert rêvé pour le PSG par Luis Campos, le Portugais ferait tourner des têtes en Arabie saoudite et en particulier à Al-Ittihad ?

Bernardo Silva est la signature rêvée de Luis Campos depuis son intronisation en tant que conseiller football du PSG à l’été 2022. C’est en effet l’information que le10sport.com vous révélait en août de l’année en question. Une offre de 80M€ était partie, mais refusée par Manchester City. Même son de cloche à la dernière intersaison alors que le PSG semblait pourtant proche de parvenir à ses fins.

Après Benzema, Al-Ittihad cherche un milieu de terrain star

L’été dernier, Bernardo Silva a rallongé son contrat d’une saison à Manchester City dans lequel une clause libératoire de 58M€ a été incluse. La chance sourirait-elle enfin au PSG dans cette opération ? Le milieu de terrain polyvalent des Skyblues aurait la cote sur le marché saoudien d’après ESPN . Al-Ittihad, club de Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté, compterait profiter du mercato estival à venir afin de recruter un milieu de terrain. Al-Ittihad pourrait donc mettre à mal les plans du PSG avec Bernardo Silva.

Mercato - PSG : Surprise, Mbappé a enfin signé son contrat ! https://t.co/OU9eUZ30w7 pic.twitter.com/0MFBBTYjNk — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Bernardo Silva : «L'amélioration du championnat saoudien est énorme»