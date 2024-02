PSG : Surprise, Mbappé joue un sale tour au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG et s'engager avec le Real Madrid. Néanmoins, l'attaquant français n'a pas encore signé avec la Casa Blanca et rien ne semble officiel. Il a même été rapporté qu'un proche de Kylian Mbappé négociait avec Manchester City. Une information qui aurait toutefois fuité pour une raison bien simple.

Le cas Kylian Mbappé n'en finit plus d'être commenté. Et pour cause, en fin de contrat, l'attaquant français va quitter le PSG à l'issue de la saison. L'issue, bien qu'elle ne soit pas officielle, ne fait plus aucun doute puisque le joueur a averti sa direction ainsi que ses coéquipiers. Son prochain club sera très probablement le Real Madrid, mais récemment, la presse espagnol révélait qu'un proche du meilleur buteur de l'histoire du PSG discutait avec Manchester City. Jonathan Johnson estime que l'objectif était simplement de faire en sorte d'obtenir le meilleur contrat possible lors des discussions avec le Real Madrid.

Le clan Mbappé fait fuiter des discussions avec Manchester City

« Il a été rapporté que l'entourage de Mbappé a sondé des clubs comme Manchester City, et je crois savoir qu'il s'agit d'un groupe d'individus très engagés qui savent le type d'influence qu'ils ont avec un joueur du calibre de Mbappé. Il n'y a donc pas de problème à sonder certains des plus grands clubs comme Manchester City afin d'obtenir la meilleure offre possible de la part du Real Madrid », explique le journaliste anglais dans sa chronique pour CaughtOffside , avant de poursuivre.

«L'intention est d'obtenir le meilleur contrat possible»