Départ Mbappé : La nouvelle star du PSG est déjà là !

Axel Cornic

Si rien n’est encore officiel, le départ de Kylian Mbappé semble se préciser au Paris Saint-Germain, qui va donc devoir trouver une nouvelle tête d’affiche pour son projet. Plusieurs noms sont évoqués depuis quelques semaines, mais il y a un Parisien qui pourrait bien profiter de l’énorme révolution qui pointe pour saisir sa chance.

Un an après Lionel Messi et Neymar, le PSG pourrait perdre une autre star planétaire avec Kylian Mbappé. En fin de contrat, l’attaquant de 25 aurait en effet décidé de mettre un terme à son aventure parisienne débutée en 2017, alors qu’il n’avait que 18 ans.

«Un monstre», le PSG balance en privé sur Mbappé https://t.co/tAvpegl7Ki pic.twitter.com/994GYkyrtL — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Qui va remplacer Mbappé ?

Si ce scénario se réalise, le PSG devra obligatoirement frapper au moins un très gros coup en attaque. La question se posera surtout concernant le profil du ou des joueurs visés, avec un véritable attaquant de pointe, un ailier ou même un numéro 10. Mais ce sujet ne sera pas le seul, puisque le départ de Mbappé sera également un coup dur pour tout le projet parisien, qui s’était basé sur lui ces dernières années.

Donnarumma prêt à s’installer au PSG