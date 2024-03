Une star du PSG raconte son calvaire après son transfert

Thibault Morlain

C'est en 2021 que Gianluigi Donnarumma a posé ses valises au PSG, débarquant libre en provenant du Milan AC. Une nouvelle aventure pour le portier italien, qui a galéré pour ses débuts avec le club de la capitale. Si ça va aujourd'hui mieux pour Donnarumma, le joueur du PSG a raconté aà quel point ça avait été difficile pour lui.

Le mercato estival 2021 aura été XXL au PSG. On se souvient bien évidemment de l'arrivée de Lionel Messi, mais d'autres stars avaient rejoint Paris à l'époque. C'était notamment le cas de Gianluigi Donnarumma. Parti libre du Milan AC, l'Italien s'est alors installé au PSG, mais tout n'a pas été tout rose pour lui au début...



« Ma première saison n’a pas été facile »

Gardien numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma a eu du mal à digérer son arrivée au sein du club de la capitale. En effet, dans un entretien pour Nice Matin , Donnarumma raconte : « Ma première saison n’a pas été facile parce que je découvrais un nouveau pays, un nouveau club et une autre langue, mais tout est différent aujourd’hui ».

