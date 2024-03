PSG : Mbappé les rend tous fous en Espagne !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, les rendez-vous manqués sont légion. Néanmoins, cette année 2024 devrait marquer le début de leur union. Si bien qu’en Espagne, on ne suivrait Luis Enrique et le PSG que pour Mbappé tant le joueur monopolise les attentions de l’autre côté des Pyrénées.

Kylian Mbappé est une véritable mine d’or pour les médias espagnols. Depuis l’été 2019 et sa volonté d’avoir « plus de responsabilités » que ce soit au PSG ou ailleurs, le champion du monde tricolore déchaîne les passions outre Pyrénées concernant un transfert tant attendu au Real Madrid. D’ailleurs, ce départ pour la Casa Blanca, Mbappé le voulait en 2021 lorsqu’il réclamait un bon de sortie à ses dirigeants que jamais il obtiendra.

Mbappé enfin au Real Madrid ?

Pire, en 2022, dans la foulée de sa prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé déclarait qu’il allait être le premier supporter du Real Madrid alors que la finale de la Ligue des champions opposant les Merengue à Liverpool approchait à grands pas au Stade de France. Et cette année, ce serait la bonne pour le début de l’histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. En fin de contrat au PSG, Mbappé a annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi et n’entendrait rejoindre que le Real Madrid. De quoi pousser la presse espagnole à le mettre en surexposition.

«Enrique ? On analyse beaucoup plus ses réactions en conférence de presse et son comportement avec Mbappé»