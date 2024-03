Luis Enrique - Mbappé : Il annonce un grand danger avec le PSG

Benjamin Labrousse

Depuis le 13 février dernier, la gestion du numéro 7 par Luis Enrique semble bien différente. La star de 25 ans n’est plus intouchable aux yeux de l’Espagnol. L’entraîneur parisien pourrait-il laisser Mbappé sur le banc face à la Real Sociedad mardi soir ? Pour Imanol Alguacil, les deux options représentent un gros danger pour les Basques. Explication.

Vendredi dernier, Luis Enrique a effectué un choix fort. En décidant de sortir Kylian Mbappé à la mi-temps face à l’AS Monaco (0-0), l’entraîneur du PSG a prouvé qu’en Ligue 1 du moins, l’attaquant français n’était plus intouchable. A plusieurs reprises, l’Espagnol a confirmé que ce choix servait à préparer l’avenir, qui s’écrira sans Kylian Mbappé au PSG.

Luis Enrique s’est montré évasif à propos de Mbappé

La star de 25 ans va en effet quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat en juin prochain. Mbappé a confirmé son départ auprès de Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier, puis auprès de ses coéquipiers le 15 février. Depuis, Luis Enrique n’hésite pas à remplacer l’attaquant en cours de match. Interrogé à propos de sa gestion du Bondynois face à la Real Sociedad mardi soir (21h), Luis Enrique s’est montré évasif en conférence de presse ce lundi : « Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait » .

« S'il ne joue pas, un autre très bon joueur jouera »