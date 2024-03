Un nouveau cauchemar au PSG à cause de Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse

En 2017, Luis Enrique, alors sur le banc du FC Barcelone, avait réalisé l’exploit de qualifier les Blaugranas face au PSG en Ligue des Champions en remportant le match retour des 8èmes de finale sur le score de 6 buts à 1 (4-0 pour Paris à l’aller). Le technicien espagnol, désormais entraîneur du club parisien, a évoqué ce scénario avant d’affronter la Real Sociedad.

Le 8 mars 2017 résonne comme une date cauchemardesque pour les supporters du PSG. Quelques semaines plus tôt, le club parisien réalisait une prestation XXL face au FC Barcelone au Parc des Princes (4-0) dans le cadre du match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Mais ce 8 mars, le PSG a totalement sombré face à un coup de maître de Luis Enrique. L’actuel entraîneur du club de la capitale, avait mené le FC Barcelone vers l’exploit, les Blaugrana ayant remporté le match retour 6-1. Une « remontada » historique, bien que le PSG ait connu plusieurs remontées spectaculaires alors que le club français était proche d’une qualification en C1…

« Un but peut changer les choses, on va se préparer à tout »

Victorieux du match aller des 8èmes de Ligue des Champions face à la Real Sociedad (2-0) le 14 février dernier, le PSG souhaite éviter un scénario catastrophe, même si Luis Enrique n’a pas souhaité céder à l’affolement ce lundi. « Si on fait la même chose qu'au match aller, ce sera 2-0. On connaît tous la théorie mais quand tu joues à l'extérieur, tout peut se passer. Un but peut changer les choses, on va se préparer à tout. L'ambiance du stade peut changer les choses » , a lâché l’entraîneur parisien en conférence de presse.

« On va jouer avec ambition, il ne faut pas spéculer »