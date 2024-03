Les dessous rocambolesques de ce transfert du PSG

Thibault Morlain

Alors que le PSG affrontait donc la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des Champions, cette opposition était particulière pour Lionel Potillon. En effet, ce dernier, au cours de sa carrière, a eu l’occasion de porter les deux maillots. C’est à l’été 2003 qu’il a quitté Paris pour le pays Basque dans le cadre d’un prêt. Une opération qui a visiblement été mouvementée comme le raconte Potillon.

Avec Yuri Berchiche notamment, Lionel Potillon fait partie de ses joueurs qui ont porté le maillot du PSG et de la Real Sociedad au cours de leur carrière. Le Français a donc été mis à l’honneur à l’occasion du huitième de finale de Ligue des Champions entre le club de la capitale et la formation basque. L’occasion pour Potillon de revenir sur son arrivée assez particulière à la Real Sociedad. C'est à l’été 2003 qu’il est alors prêté en Espagne par le PSG, au terme d’un feuilleton riche en rebondissements.

« J’étais libre de m’engager où je voulais même s’il me restait deux ans de contrat »

Dans un entretien accordé au Parisien , Lionel Potillon a ainsi raconté son arrivée à la Real Sociedad. Et dans un premier temps, l’ancien joueur du PSG fait savoir : « Ça s’est fait à la toute fin du mercato. À l’époque, j’avais une particularité dans mon contrat avec le PSG qui faisait que si le club n’était pas champion, j’étais libre de m’engager où je voulais même s’il me restait deux ans de contrat. Et comme on n’avait pas fini champion, j’étais libre de m’engager et Raynald Denoueix voulait ma venue. Mais un nouvel entraîneur est arrivé à Paris (Vahid Halilhodzic) qui ne voulait absolument pas que je parte et m’a fait resigner quatre ans ».

« J’ai signé sur le fil »