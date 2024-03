Clash au PSG, Mbappé annonce une «marionnette» dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a vu son statut évoluer au PSG. L'attaquant français est effectivement régulièrement remplacé en cours de match. Luis Enrique a plusieurs fois expliqué qu'il s'agissait de son propre choix afin de préparer l'avenir, sans son attaquant vedette. Mais en interne, Kylian Mbappé qualifierait son entraîneur de marionnette.

Titulaire indiscutable, Kylian Mbappé avait un statut indéboulonnable et ne sortait jamais. Mais c'était avant l'arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol a décidé de remplacer son attaquant vedette à l'heure de jeu contre le Stade Rennais (1-1), puis dès la mi-temps contre l'AS Monaco (0-0). Un choix qui a grandement fait parler ces derniers jours puisque Kylian Mbappé était allé directement dans les tribunes du stade Louis II. Les deux hommes auraient eu une explication juste après le match. Mais visiblement, le capitaine de l'équipe de France serait très remonté.

PSG : Que va faire Luis Enrique avec Mbappé en C1 ? https://t.co/ok1X1V4DJX pic.twitter.com/XMoH5OjiSq — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

«La relation est absolument brisée»

En effet, selon les informations d'Eduardo Inda, Kylian Mbappé estimerait auprès de certains proches que Luis Enrique est la marionnette du Qatar. « Devant les caméras, ils ne vont pas se dire des choses folles, mais dans le cas de Mbappé et Luis Enrique, la relation est absolument brisée. L'un des meilleurs joueurs du monde et maintenant il est sur le banc toute la journée, c'est frappant », assure le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito , avant d'en rajouter une couche.

«Mbappé affirme que Luis Enrique est une marionnette du Qatar»