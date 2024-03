Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid lâche sa «vérité» sur Mbappé !

Thomas Bourseau

Le PSG va faire ses adieux à Kylian Mbappé en fin de saison, soit à l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain. Selon toute vraisemblance, le champion du monde va rebondir au Real Madrid. Mais à l’instant T, il n’a rien laissé filtrer, pas même à Eduardo Camavinga.

Kylian Mbappé a pris sa décision de quitter le PSG en fin de saison et l’a communiqué à son président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février comme L’Équipe le dévoilait dernièrement. Depuis, son arrivée au Real Madrid semble plus que jamais d’actualité et les discussions entre le clan Mbappé et le club merengue se poursuivront dans les prochaines semaines comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 20 février dernier.

Mbappé en partance pour le Real Madrid !

Hormis le Real Madrid, Kylian Mbappé dispose de deux autres offres sur la table : Liverpool et Manchester United. Cependant, le Real Madrid a les faveurs de Mbappé pour son prochain challenge. Ses coéquipiers en équipe de France Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga ont-il eu vent de quelque chose de la part de leur capitaine ?

Mbappé - Luis Enrique : Clash au PSG ? La vérité éclate ! https://t.co/vvCxj2CNIv pic.twitter.com/Na75igLpgL — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

«Vous voulez que je vous dise la vérité ? Je ne lui ai pas parlé»