Le PSG va annoncer la signature d'un phénomène !

L'été prochain, le PSG va perdre Kylian Mbappé qui devrait s'engager avec le Real Madrid. Une nouvelle ère va ainsi s'ouvrir à Paris et sera incarnée par Warren Zaïre-Emery. Le jeune milieu de terrain formé au PSG va d'ailleurs prochainement prolonger son contrat. Comme attendu, cela devrait être officialisé dans la foulée de ses 18 ans qu'il célèbrera vendredi.

Le feuilleton Mbappé agite le mercato du PSG. L'attaquant français va partir, ce qui oblige le club de la capitale à changer de stratégie sur le marché des transferts. Place à la jeunesse, et le nouveau joueur qui incarne le projet du PSG est Warren Zaïre-Emery.

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Zaïre-Emery ? https://t.co/aYlR1LmSNh pic.twitter.com/WbKAwT2VcB — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

Tout est bouclé pour Zaïre-Emery

En fin de contrat en juin 2025, le milieu de terrain formé au PSG va d'ailleurs se voir offrir un nouveau bail afin de s'inscrire sur le long terme avec son club formateur. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'accord est d'ailleurs total entre les deux parties, mais le PSG attendait que Warren Zaïre-Emery soit majeur avant d'officialiser la prolongation.

Bientôt majeur, Zaïre-Emery va signer sa prolongation

Et pour cause, le règlement de la LFP interdit de faire signer un contrat de plus de 3 ans à un joueur mineur. Mais Warren Zaïre-Emery fête son anniversaire vendredi. Il aura donc 18 ans, dans les prochaines heures, et Fabrizio Romano confirme que c'est le moment choisi par le PSG pour annoncer la prolongation de Zaïre-Emery qui pourrait donc être officialisée le week-end prochain.