Messi - Neymar : Bientôt les retrouvailles ? L’annonce surprise !

Lionel Messi et Neymar à nouveau réunis à l’Inter Miami après le PSG et le FC Barcelone ? C’est en effet le souhait de David Beckham qui va dans le sens de deux déclarations lourdes de signification de Neymar sur un éventuel rêve américain pour lui.

Lionel Messi et Neymar ont tout connu ensemble. Etre sur le toit de l’Europe et du monde à Barcelone ou bien « l’enfer » au PSG sur les derniers mois comme le Brésilien l’a confié en interview après son départ du Paris Saint-Germain. L’histoire entre Neymar et Lionel Messi s’est construit en deux actes de quatre ans et de deux ans. Se pourrait-il qu’un troisième ait lieu ?

«Messi ? Je l'espère, j'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble»

C’est l’hypothèse émise par Neymar samedi dernier dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 qui s’est déroulé à Bahreïn en ouverture de la saison de F1. Présent sur place, la star d’Al-Hilal, club saoudien qu’il a rejoint en provenance du PSG l’été dernier, a exprimé son désir d’être à nouveau le coéquipier de Lionel Messi à l’avenir pour ESPN . « Je l'espère, j'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Leo est une personne formidable. Tous ceux qui le connaissent savent à quoi il ressemble. S'il est heureux à l'Inter Miami , je suis heureux ».

Neymar veut jouer en MLS, David Beckham lui ouvre la porte de l’Inter Miami