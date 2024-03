Neymar a vendu la mèche pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Neymar à nouveau réunis à l’avenir ? Après le FC Barcelone et le PSG, les deux hommes auraient de fortes chances de se retrouver à l’Inter Miami de par la volonté affichée du Brésilien de jouer en Major League Soccer et l’annonce de David Beckham. Explications.

Entre Neymar et Lionel Messi, c’est une grande histoire d’amour. Tous les deux, ils ont partagé le terrain pendant six saisons. En effet, entre 2013 et 2017, la paire a fait les beaux jours du FC Barcelone et des retrouvailles ont eu lieu au PSG entre 2021 et 2023.

Neymar fait un appel du pied à Messi

Partis à l’Inter Miami et à Al-Hilal à la dernière intersaison, Lionel Messi et Neymar pourraient être amenés à remettre le couvercle pour la deuxième fois. Présent au Grand Prix de Bahreïn samedi en Formule 1, Neymar a tenu ce discours à ESPN . « Je l'espère, j'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Leo est une personne formidable. Tous ceux qui le connaissent savent à quoi il ressemble. S'il est heureux à l'Inter Miami , je suis heureux ».

«J'aimerais beaucoup jouer aux États-Unis»