Transferts - PSG : Une fake news à 130M€ dévoilée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé s’en va, quand bien même ce départ n’ait pas été officialisé par le PSG. Et pour ce qui est de son remplacement, le Paris Saint-Germain devrait miser sur Victor Osimhen notamment. Néanmoins, un mensonge circulerait sur l’indemnité de sa clause libératoire au Napoli.

Le PSG n’est plus dans une phase d’espérance dans le feuilleton Kylian Mbappé. Et pour cause, la décision finale a été prise par le joueur qui quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison en tant qu’agent libre. Et après ? Le club de la capitale se doit de le remplacer et penserait entre autres à Victor Osimhen pour assumer cette tâche.

130M€ obligatoires pour le transfert de Victor Osimhen ?

Le10sport.com vous a affirmé qu’un intérêt de longue date est à noter pour Victor Osimhen au PSG en février dernier lorsqu’on vous démentait tout souhait des dirigeants de boucler le transfert de Rafael Leão. Certes, le buteur nigérian du Napoli a prolongé son contrat en décembre dernier jusqu’en 2026. Néanmoins une clause libératoire y a été incluse.

Mbappé : Surprise, le PSG invente un transfert à 150M€ https://t.co/Vg6EPitATU pic.twitter.com/bnCPiBlNvi — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Supercherie révélée, la clause libératoire finalement à 110M€ ?