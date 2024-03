Mbappé : Son successeur recale le PSG, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, le PSG va devoir trouver un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé pour qui l’avenir s’écrit du côté du Real Madrid. Rafael Leão semblerait être une piste toujours d’actualité à Paris d’après divers médias, mais c’est peine perdue au vu de la position du principal intéressé sur son avenir.

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG en fin de saison et s’en ira en tant qu’agent libre au Real Madrid selon toute vraisemblance. Pour le remplacer, le comité de direction du Paris Saint-Germain lorgnerait Marcus Rashford ou encore Victor Osimhen. Et quand bien même le10sport.com vous a assuré en exclusivité début février que Rafael Leão n’était plus une piste étudiée par le PSG, certains médias affirment le contraire à l’étranger.

«C'est ma maison maintenant»

Sous contrat jusqu’en juin 2028, après sa prolongation signée en juin dernier, Rafael Leão est « à la maison » à l’AC Milan club dans lequel il évolue depuis l’été 2019. « C'est ma maison maintenant. J'aime tout : le shopping, la mode, même le temps, parce que j'ai l'impression d'être au Portugal. Si vous pensez que Milan est froide, essayez de passer un hiver à Lille. Et puis la nourriture ! J'aime tout ce qui touche à la cuisine italienne : les pâtes, le risotto, le poisson ». a confié l’international portugais de 24 ans en interview pour le Corriere della Sera.

«Mon avenir est à l'AC Milan»