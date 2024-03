OM : Gasset va obtenir un gros renfort

Hugo Chirossel

Opéré du genou en novembre dernier, le retour de Valentin Rongier était espéré pour février, mais le mois de mars a débuté et le capitaine de l’OM n’a toujours pas fait son retour à la compétition. Les dernières nouvelles sont en revanche rassurantes pour le milieu de terrain âgé de 29 ans, sur qui Jean-Louis Gasset devrait bientôt pouvoir compter.

Touché au genou le 4 novembre dernier face au LOSC, cela fait désormais quatre mois que Valentin Rongier est éloigné des terrains. Le retour à la compétition du capitaine de l’OM était espéré pour le mois de février, mais se fait toujours attendre, la faute à une reprise contrariée par des douleurs au tendon rotulien.

Le retour de Rongier retardé

« Malheureusement, on a baissé un petit peu le rythme parce qu'il a un peu le tendon rotulien qui lui fait mal », confiait Gennaro Gattuso au début du mois de février. Quelques semaines plus tard, Jean-Louis Gasset, qui a succédé à l’Italien sur le banc de l’OM, ne peut toujours pas compter sur Valentin Rongier.

Reprise après la trêve internationale pour Rongier