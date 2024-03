Incroyable, il a préparé son départ de l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement quelques mois sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions dans le courant du mois de février. Bien que ce soit le club phocéen qui ait décidé de se séparer de l’Italien, Jean-Charles de Bono estime que les propose de Gattuso avant son départ était une forme d’abandon et de message envoyé à sa direction.

Licencié il y a quelques jours, après seulement cinq mois sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso a payé la récente mauvaise série de résultats du club phocéen. Et juste avant l'annonce de son départ, le technicien italien avait d'ailleurs reconnu qu'il ne trouvait pas la solution et se trouvait dans une impasse. Pour Jean-Charles de Bono, cette annonce était révélatrice de ses intentions.

Gattuso avait vendu la mèche ?

« Longoria c’est son 4e entraîneur de la saison, mais est ce que Gattuso ne s’est pas un peu sabordé et n’a pas lui même annoncé son départ ? Je pense qu’il avait décidé de partir, donc il a ouvert un peu les portes au président, les deux on du échanger en interne. Il a du lui dire: "je n’ai pas les résultats, mon système ne fonctionne pas, si on trouve une porte de sortie, je me casse." Je pense que cela été fait dans ce sens là. Après il fait appel rapidement à Jean Louis Gasset, nous qui le connaissons on est un peu moins surpris. Certains on dit on fait venir un papy et ça l’a un peu énervé Jean Louis », lance l’ex-joueur de l’OM au micro de Football Club de Marseille .

