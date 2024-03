Mbappé : Après Booba, un autre rappeur déballe sur le Real Madrid !

Thomas Bourseau

La fin de la route approche pour Kylian Mbappé au PSG. Et pour cause, son contrat arrive à expiration et il semble que tout se mette en place en coulisses concernant son arrivée au Real Madrid. Une opération qui met en joie le rappeur Uzi, supporter du PSG, qui affirme que Mbappé a mérité son moment à la Casa Blanca.

Les semaines passent et le départ de Kylian Mbappé du PSG en fin de saison semble se confirmer. D’ailleurs, avant même l’annonce de sa décision au président Nasser Al-Khelaïfi à la mi-février, Mbappé était pris en grippe par le rappeur Booba quelques jours plus tôt qui lui demandait d’ailleurs d’aller « apprendre la vie avec Vinicius Jr » au Real Madrid.

Booba : «Va au Real apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage»

« Kylian Mbappé, c’est pas un clash. T’es surcoté, tu sers à rien, t’es un outil du système. Zéro LDC, zéro prise de position (comme la plupart). Va au Real apprendre la vie avec Vinicius. Bon courage ». Voici le message que Booba publiait sur son compte X . Dans un tout autre ton et registre, le rappeur Uzi a accordé une interview à RMC Sport par le biais de la rubrique « Double Contact » du média.

Uzi : «Il mérite d’aller au Real et d’être heureux»