Mbappé - PSG : Catastrophe en Ligue 1, l’OM se marre

Cela ne fait désormais aucun doute, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. Un coup dur pour le club de la capitale qui va devoir se mettre en quête de son successeur, mais surtout pour la Ligue 1 alors que la LFP négocie actuellement les droits TV. Et pourtant, Pablo Longoria estime que le fatalisme autour du départ de Mbappé est très exagéré.

«Ce que je ne comprends pas, c'est ce fatalisme sur la perte de Mbappé»

« Ce que je ne comprends pas, c'est ce fatalisme sur la perte de Mbappé et des droits TV et la phrase populaire "heureusement que le PSG est venu sauver les droits TV du football français". Mettez-vous en 2008. Le volume des droits télévisés est similaire à celui que nous connaissons actuellement. Qu'est-ce que cela signifie ? Les droits sont déterminés par la compétition elle-même et par l'histoire que vous racontez autour de votre propre compétition. C'est le spectacle qui détermine les droits de télévision, pas un joueur ou des stars. La Liga a continué à se développer sans Neymar, Messi, Cristiano. Pourquoi ? », s’interroge le président de l’OM dans une interview accordée à AS , avant de répondre à sa propre question..

«Le niveau du football en Ligue 1 est élevé»