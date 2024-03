Une star du PSG claque la porte, Hanouna règle ses comptes

Amadou Diawara

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a fracassé une ancienne star du PSG. En effet, le présentateur français a raconté une anecdote, s'en prenant à un ex-pensionnaire du club parisien qui est « très très très connu ». Reste à savoir s'il s'agit de Neymar ou de Lionel Messi.

«Un joueur très très très connu»

« Je vais vous raconter une petite anecdote. J’ai failli louer une petite bicoque à un joueur de foot très connu du PSG. Un joueur très très très connu. Je lui ai proposé le prix, enfin mes équipes, le mec qui s’occupe de ça. Le PSG donne une somme au joueur pour qu’il loue et il devait rajouter un peu pour avoir le bail. Le gars n’a pas voulu rajouter. Il a dit non » , a pesté Cyril Hanouna avant d'en rajouter une couche.

«C’est un rat d’égout le gars»