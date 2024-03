Mbappé - PSG : Une folie à 100M€ est imaginée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG est en pleine réflexion pour la succession de Kylian Mbappé, ayant prévenu sa direction de son départ au terme de son contrat. Rafael Leao fait notamment partie des cibles parisiennes, un dossier qui a un coût alors que le club devra lâcher plus de 100M€ pour obtenir les services de l’international portugais, dont l’avenir s’écrit en pointillé selon un journaliste transalpin.

Une année après le départ de plusieurs de ses stars, Lionel Messi et Neymar en tête, l’autre membre de la MNM s’apprête à quitter le PSG en la personne de Kylian Mbappé. Libre en fin de saison, l’international français a informé ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son bail, de quoi lui permettre de rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre. Le club de la capitale a désormais plusieurs mois pour préparer sa succession et lorgne notamment Rafael Leao.

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour l’avenir de Luis Enrique https://t.co/RhhbPMWDgF pic.twitter.com/wSD28c4PiN — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Rafael Leao refroidit le PSG et les autres prétendants, mais…

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Rafael Leao a récemment refroidi les espoirs de ses prétendants. « Mon avenir est à l'AC Milan , a fait savoir l’ancien du LOSC au Corriere della Sera. Je suis ici et j'ai encore un contrat de quatre ans. Milan m'a aidé quand j'étais dans une situation très difficile, ils m'ont soutenu. Je n'oublie pas, je suis loyal. Je suis arrivé comme un jeune garçon, ici j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur. Je veux gagner à nouveau, ma tête est ici ». Pour autant, cela ne signifie que le dossier Rafael Leao est d’ores et déjà fermé en vue du mercato estival.

« Si une offre inespérée arrive cet été, elle sera prise en considération »