Le PSG tente un coup avec ce phénomène, mission réussie

Alexis Brunet

Warren Zaïre-Emery n'a que 18 ans, mais il est déjà un titulaire important du PSG. Le milieu de terrain a même été appelé en équipe de France, preuve d'une très grande maturité. Le club de la capitale n'hésite d'ailleurs pas à le mettre en avant lors d'opérations commerciales, et c'est un succès.

Le PSG s'apprête à perdre Kylian Mbappé, mais il peut se vanter d'avoir un autre très grand espoir français dans ses rangs. Avec Warren Zaïre-Emery, le club de la capitale tient sans doute l'un des meilleurs milieux de terrain pour les années à venir.

Le PSG veut prolonger Zaïre-Emery à tout prix

Pour contrer les géants européens, et s'assurer de garder Warren Zaïre-Emery pendant de longues années, le PSG souhaite prolonger son nouveau prodige. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, tout serait déjà bouclé, et il n'y aurait plus qu'à annoncer la bonne nouvelle. D'après les informations de L’Équipe , cela pourrait intervenir très prochainement.

Le PSG mise beaucoup sur Zaïre-Emery