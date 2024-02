Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais acté et le président Nasser Al-Khelaïfi l'a clairement annoncé jeudi : le PSG s'apprête à bouger du Parc des Princes, que la Marie de Paris refuse catégoriquement de vendre. Et le site de Montigny-le-Bretonneux pour la future enceinte du club de la capitale semble être l'option la plus chaude au PSG.

Interrogé jeudi à l'occasion du congrès de l'UEFA à Paris, Nasser Al-Khelaïfi a notamment évoqué la question brûlante du Parc des Princes, que la maire de Paris Anne Hidalgo refuse de vendre. Et le président du PSG a fait une annonce très claire : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a sèchement indiqué Al-Khelaïfi.

Le Qatar fait une annonce historique, coup de tonnerre au PSG ? https://t.co/l4NU4gtm1q pic.twitter.com/TThsgRSLoo — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Le PSG perd patience

Le patron du PSG estime avoir attendu suffisamment longtemps et avoir déjà investi beaucoup d'argent dans les travaux de rénovation du Parc des Princes, et n'accepte pas le revirement de situation de la Mairie de Paris sur cet épineux dossier. Du coup, il semble avoir trouvé le lieu idéal pour la future enceinte du PSG...

Direction Montigny-le-Bretonneux ?