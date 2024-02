PSG : Les adieux de Mbappé sur Instagram !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain, le PSG a fait ses adieux à son emblématique lingère nommée Sara mercredi soir. Et. le capitaine de l’équipe de France a été le premier à lui faire des adieux très chaleureux, notamment sur son compte Instagram.

Malgré les nombreuses spéculations sur son avenir plus que jamais incertain avec le PSG étant donné que son contrat arrivera à expiration en fin de saison, Kylian Mbappé refuse pour le moment d’annoncer sa décision. En revanche, lorsque d’autres membres du club de la capitale font leur valise, l’attaquant de l’équipe de France n’hésite pas à leur rendre hommage et leur témoigner sa reconnaissance.

PSG : Un joueur sort de son calvaire, il se lâche https://t.co/hSV0hvxm9Q pic.twitter.com/jyj3rL1N14 — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Mbappé fait ses adieux à Sara

Le PSG a en effet tenu à dire au revoir mercredi soir lors du match contre Brest (3-1) à Sara, lingère du club de la capitale depuis plus de 30 ans et qui part à la retraite. Via un message posté en story Instagram , Kylian Mbappé lui a fait ses adieux : « Ma Sara », a écrit la star du PSG avec un gros cœur rouge.

Un bel hommage du PSG

Pour l’occasion, Sara a également eu l’honneur de donner le coup d’envoi fictif de la rencontre avant de quitter la pelouse du Parc des Princes sous les applaudissements. Et dans la semaine, le PSG avait déjà célébré son départ à la retraite au sein du son Campus de Poissy, puisqu’elle avait posé pour une photo souvenir avec tous les joueurs du club.