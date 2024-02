Mbappé continue avec le PSG, «c’est un miracle» 

Alexis Brunet

Le PSG a eu très peur pour Kylian Mbappé. Face à Brest, le champion du monde a été victime d’une vilaine faute de Lilian Brassier, qui s’est essuyé les crampons sur sa cheville. Finalement l’attaquant a pu continuer la rencontre, et les premiers examens passés sont rassurants. Mais pour Daniel Riolo, c’est un miracle que le Parisien se soit relevé.

Le PSG est qualifié en quart de finale de Coupe de France, mais à quel prix ?. En effet, le club de la capitale va devoir suivre l'état de santé de Kylian Mbappé, qui a subi une très grosse faute du joueur de Brest, Lilian Brassier. Le défenseur a écrasé la cheville du champion du monde, qui est resté un moment à terre.

Daniel Riolo est furieux contre Lilian Brassier

Au micro de l'After Foot , Daniel Riolo est revenu sur la grosse faute de Lilian Brassier sur Kylian Mbappé. Pour lui, cela est totalement inadmissible. « C'est inadmissible ce qu'il fait. Il doit prendre une vraie sanction pour ça. Que ce soit prémédité, j'ai tellement pas envie d'y croire, mais le problème c'est qu'il en fait deux énormes de suite. »

Mbappé - PSG : Un scandale raciste éclate ? https://t.co/FTWkGaEFSt pic.twitter.com/I1WRkBFkae — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

«C’est un miracle»