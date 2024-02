Le PSG tremble pour Mbappé, il calme la polémique

Alexis Brunet

Le PSG a gagné contre Brest mercredi soir, mais il a surtout eu très peur pour Kylian Mbappé. Buteur face aux Bretons, le Parisien s'est fait une belle frayeur, après une très grosse faute de Lilian Brassier. Le défenseur lui a écrasé la cheville, ce qui pouvait faire craindre le pire au club de la capitale. Après la rencontre, Eric Roy a tenu à prendre la défense de son joueur.

Le PSG affronte la Real Sociedad le mercredi 14 février prochain. Une rencontre capitale pour Luis Enrique, qui espère pouvoir titulariser Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant a subi une grosse faute de Lilian Brassier lors de la rencontre de Coupe de France face à Brest. Le défenseur breton a écrasé la cheville du champion du monde, faisant parcourir un frisson dans le dos des dirigeants parisiens.

Roy s'explique sur la faute de Brassier

Finalement les premiers examens passés par Kylian Mbappé seraient rassurants. Après la rencontre, Eric Roy est revenu sur la faute de Lilian Brassier. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Je ne pense pas que ce soir un coup de sang. Malheureusement, il pense avoir le ballon mais ça va trop vite. Il a manqué de discernement parce qu’il ne doit pas s’engager. Il avait déjà un carton et avait fait une faute cinq minutes avant qui était déjà tendancieuse. Je ne vais pas lui jeter la pierre non plus parce que ça va tellement vite en face. Des erreurs de jugement… tu crois avoir le ballon mais tu ne l’as pas. »

