Le PSG met fin à ce projet à 500M€

Jean de Teyssière

Le PSG est face à une épineuse question depuis plusieurs mois, voire années. Depuis le rachat du club par le Qatar, la phrase « Rêvons plus grand » s'observe par la modernisation du club. Le nouveau centre d'entraînement, situé à Poissy, en est un exemple parmi d'autres. C'est pourquoi le Qatar souhaiterait racheter le Parc des Princes pour y faire des travaux à 500M€, pour passer la capacité de 48 000 places à 60 000. Mais devant le refus de la mairie de Paris de vendre l'enceinte, ce projet tombe à l'eau.

D'ici la fin de l'année 2024, le Qatar aura pris sa décision quand à l'avenir de son futur stade. Il est très probable, selon 90min que le club de la capitale quitte le Parc des Princes pour aller voir ailleurs. La mairie de Paris refuse de vendre l'enceinte, surtout que dès le départ, un désaccord existait entre l'estimation du stade. La mairie de Paris en demandait 300M€, tandis que pour le PSG, il n'en valait pas plus de 100M€.

Rénover le Parc des Princes, c'est 500M€

Le PSG a toujours eu pour projet de rester au Parc des Princes, mais pas à n'importe quel prix. Le club parisien souhaiterait bénéficier d'un stade plus grand, les 48 000 places actuelles ne convenant pas à un club de ce standing. Le projet de l'agrandissement du Parc des Princes a été longuement étudié par le club, pour en venir à la conclusion qu'il était possible de faire passer la capacité de 48 000 places à 60 000, ce qui coûterait la somme de 500M€. Mais un problème empêche la réalisation de ce rêve.

Le PSG ne veut pas faire ces travaux en étant locataire