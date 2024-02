PSG : Le transfert de Mbappé plombé par Haaland ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé devrait partir à l'issue de la saison. La star de 25 ans aurait décidé de signer au Real Madrid. Mais pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite. Le PSG continuerait donc de croire à la prolongation de l'international français. Erling Haaland, lui, se tiendrait à l'affût.

Au cours des prochaines semaines, le feuilleton Kylian Mbappé va encore agiter le marché des transferts. En fin de contrat avec le PSG, l’international français aurait décidé de signer au Real Madrid si l’on en croit les informations du Parisien . Mais pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet.

Direction le Real Madrid pour Mbappé ?

Le PSG continuerait donc d’entretenir une lueur d’espoir pour Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens auraient même fait une nouvelle offre à la star de 25 ans pour la convaincre de prolonger. Si jamais le capitaine de l’équipe de France venait une nouvelle fois à rester dans la capitale, cela pourrait profiter à un autre acteur sur le mercato.

Haaland se tient à l'affût