Mbappé - PSG : Coup de tonnerre pour la décision ?

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG ? Au vu de sa situation contractuelle, le Paris Saint-Germain est susceptible de perdre son champion du monde qui semble filer tout droit de l’autre côté des Pyrénées au Real Madrid. Néanmoins, le journaliste Ben Jacobs avoue que Mbappé pourrait attendre la fin des Jeux Olympiques pour annoncer sa décision si un cas de figure extrême se confirmait.

La fin d’une ère au Paris Saint-Germain ? En effet, après les départs de Lionel Messi, de Neymar et de Marco Verratti ou encore Sergio Ramos au cours de la dernière intersaison, c’est celui de Kylian Mbappé qui pourrait se dessiner dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin prochain. Et quand bien même les discours et informations se contredisent concernant sa décision de rejoindre le Real Madrid ou non, Mbappé aurait des chances de faire perdurer le suspense.

«Mbappé est heureux d'entrer en free agency, de jouer les deux tournois, puis de décider de son avenir si nécessaire»

En effet, si jamais le Real Madrid refusait de le laisser participer à la fois à l’Euro ainsi qu’aux Jeux Olympiques, Kylian Mbappé attendrait le mois d’août pour se décider selon le journaliste Ben Jacobs. « Mbappé est heureux d'entrer en free agency, de jouer les deux tournois, puis de décider de son avenir si nécessaire ». Cependant, on ne devrait pas en arriver là. Par le biais de sa rubrique pour Caught Offside , le journaliste de CBS Sports a même fait part d’une situation inédite au Real Madrid pour l’arrivée de Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Le pactole réclamé par Kylian Mbappé ! https://t.co/jNFfqczv2d pic.twitter.com/trNZvf3nsH — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

«Le Real Madrid pourrait également demander une date de départ plus tardive afin d'économiser près de 20 millions d'euros»