Le PSG rate un transfert de dernière minute, il raconte tout

L'été dernier, le PSG avait bien failli ne pas réussir à signer Randal Kolo Muani à cause du non-départ d'Hugo Ekitike pour l'Eintracht Francfort. Finalement, l'international français a fini par arriver à Paris, tandis que l'ancien Rémois, lui, est resté au PSG. Huit minutes de jeu plus tard, Ekitike a finalement plié bagage et raconte cet épisode.

Le niveau était trop haut pour Hugo Ekitike. Arrivé au PSG en 2022, l'attaquant français n'a jamais vraiment réussi à s'imposer à la pointe de l'attaque parisienne, avec seulement trois buts marqués et quatre passes décisives. Direction l'Eintracht Francfort pour Hugo Ektike qui va pouvoir certainement bénéficier de plus de temps de jeu.

«Malheureusement il n’y a pas eu assez de temps et de contact avec le club pour que je puisse venir»

Présenté ce mercredi par le club allemand de l'Eintracht Francfort, Hugo Ekitike raconte son non-départ du PSG l'été dernier : « Pendant l’été, c’était mon agent et plus le club de Paris qui a parlé avec Francfort. Mais j’avais entendu parler de l’intérêt de Francfort. Malheureusement il n’y a pas eu assez de temps et de contact avec le club pour que je puisse venir. Et après une bonne présaison avec Paris, à ce moment-là, pour moi, le but était de continuer sur ma lancée avec Paris et pourquoi pas gagner une place. »

«La décision de rejoindre Francfort a été prise rapidement»