PSG : Un très gros projet est abandonné

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, le Qatar se bat avec la mairie de Paris pour le rachat du Parc des Princes. Les dirigeants parisiens menaceraient même de délocaliser le PSG dans un autre stade et quelques destinations ont d'ores et déjà été envisagées. Mais certaines d'entre elles ne cocheraient pas toutes les cases et auraient été recalées.

Le PSG a recalé deux destinations pour son nouveau stade

D’après les informations de 90min , le PSG avait envisagé de s’installer à l’hippodrome de Saint-Cloud. Mais finalement, ce lieu ne serait pas considéré comme viable, tout comme Montigny-le-Bretonneux. Le maire de la commune des Yvelines, Lorrain Merckaert, avait pourtant fait savoir que la délocalisation du PSG était une « option réaliste ». Mais selon plusieurs sources, le club de la capitale ne voudrait pas s’implanter aussi loin dans la banlieue.

Arctos a posé ses conditions