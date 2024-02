PSG : Le Qatar menacé, une grande décision est prise

Jean de Teyssière

Depuis peu de temps, le Qatar a accepté la venue d'un nouvel investisseur, Arctos. Investisseur minoritaire puisque leur participation au capital du club s'élève à 12,5%. Sauf que lors des négociations, la question du stade a été l'un des points décisifs pour la signature du contrat. Devant le refus clair et net de la maire de Paris, Anne Hidalgo de ne pas vendre le Parc des Princes, le PSG a été mis devant le constat suivant : soit il se décide à quitter son stade, soit Arctos ne signe pas.

Le Parc des Princes et le PSG vont-ils rapidement se dire adieu ? Lié à cette enceinte depuis sa création en 1970, le club de la capitale pourrait rapidement êtr fixé sur cette question. D'ici la fin de l'année 2024, tout le monde devrait y voir plus clair

Hidalgo ne veut toujours pas vendre le Parc des Princes

Il y a presque un an, une sortie médiatique d'Anne Hidalgo avait mis le feu aux poudres dans la relation entre la maire de Paris et Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG. Ce dernier tentait de convaincre Hidalgo de lui céder le Parc des Princes, afin d'en être propriétaire et d'y faire des investissements conséquents pour un agrandissement. Mais la maire de Paris refuse catégoriquement de leur vendre l'enceinte située dans le XVIème arrondissement...

Mercato : Le PSG vexé par une star à l’étranger ? https://t.co/8oEWRPXTsq pic.twitter.com/Aelc1djXBL — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

Arctos veut une décision rapide du PSG