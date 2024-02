Anne Hidalgo déclare la guerre au PSG, le Qatar va quitter Paris ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le point de non-retour semble atteint entre la mairie de Paris et le PSG au sujet du Parc des Princes. A l’occasion d’un entretien accordé à Ouest-France, Anne Hidalgo a répété que l’enceinte située près de la Porte de Saint-Cloud n’était pas à vendre, un sujet « clos » à ses yeux. Ce qui pourrait pousser les dirigeants qataris à accélérer leur recherche pour la construction d’un nouveau stade.

Désireux de mettre la main sur le Parc des Princes avant d’y engager des travaux d'agrandissement et de rénovation, le PSG est confronté à la position de la mairie de Paris au sujet de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Ces derniers mois, Anne Hidalgo et ses équipes ont répété que la vente du Parc n’était pas un sujet, poussant l’état-major qatari du PSG à étudier toutes les options s’offrant à lui, à commencer par la construction d’un nouveau stade. Un projet qui pourrait s’accélérer après la nouvelle sortie d’Anne Hidalgo.



« Le sujet est clos »

Difficile en effet d’imaginer un rapprochement entre le PSG et la mairie de Paris après la dernière déclaration d’Anne Hidalgo, qui sonne comme un coup de sifflet final dans les négociations pour une vente. « Je le répète : nous sommes prêts à étudier et accompagner des transformations du Parc. Je le redis aussi aujourd'hui et une bonne fois pour toutes : il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos », affirme-t-elle.

Le PSG en route vers Montigny-le-Bretonneux ?