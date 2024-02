Le PSG va annoncer deux renforts importants !

Alexis Brunet

Dans quelques jours, la Ligue des champions va faire son retour, et avec elle les matches à élimination directe. À l'approche de son huitième de finale face à la Real Sociedad, le PSG pourrait bien enregistrer un retour important, celui d'Ousmane Dembélé, et peut-être aussi celui de Nuno Mendes.

Le PSG a eu toutes les peines du monde à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale a été sauvé par la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de Newcastle lors de la dernière journée de la phase de groupe, car il n'avait pas réussi à faire mieux qu'un match nul face au Borussia Dortmund (1-1).

Dembélé va faire son retour

Le PSG devra donc élever son niveau s'il ne veut pas tomber dans le piège de la Real Sociedad, le 14 février prochain. Pour cette occasion, Luis Enrique pourra sûrement compter sur Ousmane Dembélé. Le Français était touché à la cuisse, et il avait été laissé au repos lors de la dernière journée de championnat, face à Strasbourg (1-2). D'après les informations de L'Équipe , le Français va bien mieux, et il pourrait même être dans le groupe pour affronter Brest ce mercredi, en Coupe de France.

Le PSG prépare un mercato XXL pour oublier Mbappé https://t.co/PkHXt3hqCw pic.twitter.com/lAuscPYfNu — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

Nuno Mendes va bientôt revenir aussi