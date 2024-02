PSG : Mbappé va plomber un deal à un milliard d’euros ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé aurait fait son choix. L'international français aurait décidé de rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison. Mais le départ de la star de 25 ans pourrait faire perdre gros à la Ligue 1, alors que le championnat français préparerait un projet à un milliard d'euros.

Cet été, la Ligue 1 va peut-être perdre sa plus grande star. En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. L’international français souhaite enfin réaliser son rêve de porter la tunique blanche madrilène. Mais son départ pourrait engendrer une véritable catastrophe en Ligue 1.

PSG : Il annonce du lourd pour la succession de Mbappé https://t.co/fMgyLvbZMk pic.twitter.com/LnhxKZO6cG — le10sport (@le10sport) February 5, 2024

«Ce serait un coup dur que Mbappé s’en aille»

En effet, Le Parisien a confirmé que le football français visait un projet à un milliard d’euros au niveau des droits TV. Mais le départ de Kylian Mbappé, tête d’affiche de la Ligue 1, pourrait venir compromettre tout cela. « Ce serait un coup dur que Mbappé s’en aille. Mais dans tous les cas, s’il avait resigné un an, ça n’aurait pas non plus eu un impact crucial. On parle ici de contrats de diffusion sur cinq saisons. Le problème surtout, c’est que son départ viendrait s’ajouter à celui de Messi et Neymar l’été dernier, et que derrière, les clubs locomotives sont à la peine. Monaco en vente, Marseille dans le dur, Lyon au bord du gouffre, Bordeaux et Saint-Étienne en Ligue 2... » a d’ailleurs indiqué Vincent Chaudel, cofondateur de l’ Observatoire du sport business .

«Cela devient compliqué de convaincre un diffuseur»