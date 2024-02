Le Qatar prépare du lourd au PSG, tout est révélé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pourrait encore se renforcer dans les prochains mois. Après Arctos Sports Partners, de nouveaux investisseurs sont attendus par Nasser Al-Khelaïfi, qui espère offrir un spectacle divertissant cette saison pour tenter de les attirer. Sauf que le style de jeu produit par Luis Enrique est plus que minimaliste, malgré des résultats satisfaisants.

Alors que l'année 2024 vient de débuter, Nasser Al-Khelaïfi s'est réuni avec Luis Campos et d'autres dirigeants pour évoquer la situation du PSG et établir un premier bilan. Malgré des résultats satisfaisants en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions, le président du club parisien a évoqué le style de jeu minimaliste et les choix pas toujours compréhensibles de Luis Enrique.

Mbappé - PSG : L’incroyable couac en direct https://t.co/XmuI0e0Sc6 pic.twitter.com/7FgAfhzkZn — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Al-Khelaïfi rappelle les objectifs de son club

Arrivé l'été dernier, le technicien espagnol ne semble pas avoir totalement convaincu Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite offrir un style de jeu plus convaincant aux supporters. Mais le président parisien aurait une autre idée en tête.

De nouveaux investisseurs attendus à Paris ?