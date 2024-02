De retour, il annonce du lourd avec le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison tronquée par des blessures, Marco Asensio revient en force au PSG en 2024. Buteur contre Brest et Strasbourg, l'international espagnol continue de marquer des points et vendredi soir après la victoire en Alsace, l'ancien joueur du Real Madrid a clairement affiché ses ambitions pour la seconde partie de saison parisienne.

Arrivé libre en provenance du Real Madrid l'été dernier, Marco Asensio a connu une première partie de saison délicate, notamment à cause d'une blessure en septembre dernier avec la sélection espagnole. Néanmoins, depuis le début de l'année, il revient bien comme en témoignent ses buts contre Brest (2-2) puis Strasbourg (2-1). D'ailleurs, vendredi soir Marco Asensio se réjouissait de sa montée en puissance.

«Je suis de plus en plus intégré et acclimaté»

« Je suis de plus en plus intégré et acclimaté. Je suis content de pouvoir aider l’équipe avec un nouveau but. J’espère que ça va continuer comme ça, parce que des matches très importants pour nous arrivent vite désormais », a confié l'international espagnol au micro de Prime Vidéo , avant de revenir sur la victoire du PSG.

«C’était très important pour l’équipe de gagner»