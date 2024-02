Mbappé - Dembélé : Il met la pression au PSG

Arnaud De Kanel

L'attente touche à sa fin pour le PSG. Comme chaque année, la saison des Parisiens débute concrètement la deuxième semaine de février avec le match aller des huitièmes de finale de la Champions League. Plutôt vernis lors du tirage, les hommes de Luis Enrique ont hérité de la Real Sociedad, un adversaire abordable sur le papier. Mais sur le terrain, les Basques croient en leur chance, à l'image de Robin Le Normand.

La Ligue des champions, c'est pour bientôt ! Mercredi 14 février, le PSG accueillera la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la plus grande des compétitions européennes. Kylian Mbappé et sa bande retrouveront un certain Robin Le Normand, le défenseur français naturalisé espagnol.

«Ce sont des joueurs spéciaux»

Habitué à défendre sur les plus grandes stars de Liga, Robin le Normand va disputer le plus grand match de sa carrière le 14 février prochain. Son duel avec Kylian Mbappé sera à suivre de près, lui qui est plus habitué à défendre sur Ousmane Dembélé. Et malgré l'armada parisienne, il estime que l'exploit est possible pour les Basques.

«Il est clair qu’on affronte ces deux matchs dans l’idée d’éliminer le PSG»