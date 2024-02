PSG : Le clan Mbappé se fait insulter !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le PSG et l'OM se sont affrontés en 16èmes de finale de la Coupe Gambardella. Et le club marseillais s'est imposé à l'issue de la séance des tirs au but. Présent sur le terrain, Ethan Mbappé - le frère de Kylian Mbappé - s'est fait insulté par des supporters de l'OM pendant la rencontre.

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe Gambardella, le PSG s'est frotté à l'OM. Si l'équipe première parisienne a écrasé le club marseillais le 24 septembre (4-0), la tendance s'est inversée chez les jeunes. En effet, l'OM s'est imposée ce dimanche face au PSG d'Ethan Mbappé, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 5-4).

Ethan Mbappé a été sifflé contre l'OM

Alors que le PSG a été éliminé de la Coupe Gambardella par l'OM, Ethan Mbappé a passé un sale moment après le coup de sifflet final. D'ailleurs, la rencontre n'était pas non plus une partie de plaisir pour le frère de Kylian Mbappé. En effet, Ethan Mbappé a été pris en grippe par les supporters de l'OM.

Fayza Lamara a assisté à OM-PSG